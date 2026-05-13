Adalet Bakanlığı: Bağımlılıkla Mücadeleyi Topluma Faydalı ve Suçtan Uzak Bir Yaşamın Temeli Olarak Görüyoruz

(ANKARA) - Adalet Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, bağımlılıkla mücadelede rehabilitasyon sürecinin düzenli yaşam, sosyal uyum ve üretkenlikle desteklendiği belirtilerek, "Bağımlılıkla mücadeleyi yalnızca bir tedavi süreci olarak değil, topluma faydalı ve suçtan uzak bir yaşamın temeli olarak görüyoruz" denildi.

Adalet Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yayımlanan videoda, bağımlılıkla mücadele çalışmalarına ilişkin bilgilere yer verildi. Videoda şu ifadeler kullanıldı:

"Bağımlılıkla mücadelede iyileşme sürecinin düzenli yaşam, sorumluluk, sosyal uyum ve üretkenlikle güçlendiğine inanıyoruz. Bağımlılıkla mücadelede bütüncül bir yaklaşımın benimsendiği kurumumuzda hükümlülere güne sağlıklı alışkanlıklarla başlama, kendilerini geliştirme imkanı sağlıyoruz."

Psikososyal destek, manevi rehberlik, sağlık hizmetleri ve ailelerle iş birliği çalışmalarıyla rehabilitasyon sürecini çok yönlü bir anlayışla yürütüyoruz.

Meslek kursları ve eğitim programlarıyla hükümlülerin yeni beceriler edinmesini, üretkenlik ve sorumluluk bilincine erişmesini kolaylaştırıyoruz.

Alanında uzman ekiplerin kontrolünde yürütülen çalışmalarla olumlu davranışları teşvik ediyor, sağlıklı yaşam alışkanlıklarını destekliyoruz. Bağımlılıkla mücadeleyi yalnızca bir tedavi süreci olarak değil, topluma faydalı ve suçtan uzak bir yaşamın temeli olarak görüyoruz.

Bağımlılıkla mücadele çalışmalarına hız kazandırmaya, milletimizin geleceği için çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA