Bağımlılıkla Mücadelede Aileye Dikkat Çekildi

Bağımlılıkla Mücadelede Aileye Dikkat Çekildi
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Domaniç'te düzenlenen seminerde, 'Bağımlılıkla Mücadelede Ailenin Önemi' vurgulandı. Uzmanlar, aile yapısının toplum üzerindeki etkisini ve bağımlılığın belirtilerini anlattı. Etkinlikte çeşitli uzmanlar ailelere önemli bilgiler sundu.

Domaniç Kaymakamlığı, İlçe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Türkiye Uyuşturucu ile Mücadele Federasyonu ve Kütahya Bağımlılıkla Mücadele ve Eğitim Derneği işbirliğiyle "Bağımlılıkla Mücadelede Ailenin Önemi" konulu seminer gerçekleştirildi.

Hisar İlkokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Kütahya Bağımlılıkla Mücadele ve Eğitim Derneği Başkanı ve Türkiye Uyuşturucu ile Mücadele Federasyonu Kütahya İl Başkanı Reşat Kara, zararlı alışkanlıklarla mücadelede milli kültür ve insan onurunun korunmasının önemine dikkati çekti.

Domaniç İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Naci Uzuncan ise aile yapısının toplumun temel taşı olduğunu belirterek, sağlam bir ailenin güçlü bir toplumun temelini oluşturduğunu ifade etti.

Tavşanlı Sosyal Hizmet Merkezi Aile Sosyal Destek Uzmanı ve Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Formatörü Sosyolog Merve Öğütçü de bağımlılığın belirtilerine değinerek, ailelerin dikkat etmesi gereken işaretler hakkında bilgi verdi.

Programda Kütahya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Narkotik Suçlarla Mücadele Kısım Amirliği ekipleri de bilgilendirme yaparak, özellikle annelerin çocuklarda dikkat etmesi gereken konularda uyarılarda bulundu.

Daha sonra Grup Laçin'in solisti Hakan Alkar bir konser verdi.

Kaynak: AA / Serdar Yiğit - Güncel
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