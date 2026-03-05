'Bilim Kafe'de bağımlılıkla mücadele konferansı

ANKARA'da Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenen ' Bilim Kafe' etkinliğinde, 1'inci sınıf emniyet müdürü ve ressam Ahmet Sula, üniversite öğrencilerine bağımlılıkla mücadele konusunda konferans verdi.

YÖK tarafından Hacettepe Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi ev sahipliğinde düzenlenen 'Bilim Kafe' etkinliğinde, 1'inci sınıf emniyet müdürü ve ressam Ahmet Sula, bağımlılıkla mücadele konusunda konferans verdi. '1-7 Mart Yeşilay Haftası' nedeniyle düzenlenen etkinlikte Sula, toplum sağlığını tehdit eden tütün, alkol, uyuşturucu, teknoloji, kumar bağımlılığı gibi önemli sorunlara dikkat çekti. Bugüne kadar terörle mücadele, istihbarat birimleri, adli ve idari birçok birimde çalışan Ahmet Sula, 1000 civarında konferans ile yaklaşık 300 bin öğrenciye ulaştığını söyleyerek, "Öyle bir çağda yaşıyoruz ki artık bu dünyada küresel akımlar sizi köleliğe çekiyor. Dolayısıyla dünya sizi tanımlıyor. Bizim bu etkinliğimizde bunu çok net gördüm. Öğrencilere de neredeyse tek tek sordum. Dünya sizi tanımlamasın. Siz dünyayı tanımlayın. Bağımlılık haftası olması münasebetiyle de insanın aslında, eğer kendi kendini tanımazsa bir şeye bağımlı olacağını, kendini tanırsa da kendine bağımlı olacağını, dolayısıyla bir şeyin kölesi değil, kendi medeniyetinin kralı, kraliçesi olacağını fark ettirdim" diye konuştu.

Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Öğretmenliği 1'inci sınıf öğrencisi Muhammet Emin Çivi (19), 12'nci sınıf öğrencisiyken Ahmet Sula'nın okullarındaki konferansa katıldığını belirterek, "Ahmet Hoca, hayatımda kendimi daha iyi tanımama yardımcı olan biri oldu. Kendimi daha iyi tanıdım ve şu an istediğim bölüme geldim. Sadece bölüm olarak da değil, hayatımda birçok konuda kendimi daha iyi tanımamı sağladı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı