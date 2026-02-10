Haberler

Afyonkarahisar'da bağımlılıkla mücadeleyle ilgili bilgilendirme yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'da İl Emniyet Müdürlüğü tarafından bağımlılıkla mücadele kapsamında farklı ilçelerde bilgilendirme ve eğitim faaliyetleri gerçekleştirildi. NARVAS ve UYUMA projeleri tanıtıldı.

Afyonkarahisar'da bağımlılıkla mücadele ile ilgili bilgilendirme gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde kullanımının önüne geçme konusunda bilgilendirmek, farkındalık oluşturmak, madde kullanımının zararları, uyuşturucuyla mücadelede vatandaşların desteğinin alınması amacıyla Çobanlar, Sandıklı, Çay, Sinanpaşa, İscehisar, İhsaniye, Dazkırı ve Şuhut ilçelerinde vatandaşlara bilgilendirme ve Narko Anne, Narko Rehber kapsamında eğitim faaliyeti çalışmaları yapıldı.

NARVAS ve UYUMA projeleri tanıtılmış, bağımlılıkla mücadele ile ilgili bilgilendirmenin yapıldığı bildirildi.

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel
Ermenistan'dan kritik hamle: ABD'den 11 milyon dolara İHA aldılar

Aliyev'i küplere bindirecek alışveriş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'a 4. kar yağışı geliyor! Tarih verildi

4. kar yağışı geliyor! Tarih verildi
O manşeti boşuna atmamışlar! Ünlü derginin sahibi fena ifşa oldu

O manşeti boşuna atmamışlar! Ünlü derginin sahibi fena ifşa oldu
Yılmaz Güney tepkisi çok konuşulmuştu! Savcı Yavuz Engin'in görev yeri değiştirildi, askere gidiyor

Yılmaz Güney tepkisi çok konuşulmuştu! Görev yeri değişti
Savaş devam ederken kaydedilen görüntü ülkeyi ayağa kaldırdı

Savaş devam ederken kaydedilen görüntü ülkeyi ayağa kaldırdı
İstanbul'a 4. kar yağışı geliyor! Tarih verildi

4. kar yağışı geliyor! Tarih verildi
İrfan Can Kahveci'ye büyük şok! Fener'den gittiğinden beri yüzü gülmedi

Yüzü gülmüyor! Fener'den gittiğine bin pişman oldu
Melis İşiten'den ağızları açık bırakan itiraf

Ağızları açık bırakan itiraf: Aynı anda 10 kişiyle...