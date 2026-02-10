Afyonkarahisar'da bağımlılıkla mücadeleyle ilgili bilgilendirme yapıldı

Afyonkarahisar'da bağımlılıkla mücadele ile ilgili bilgilendirme gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde kullanımının önüne geçme konusunda bilgilendirmek, farkındalık oluşturmak, madde kullanımının zararları, uyuşturucuyla mücadelede vatandaşların desteğinin alınması amacıyla Çobanlar, Sandıklı, Çay, Sinanpaşa, İscehisar, İhsaniye, Dazkırı ve Şuhut ilçelerinde vatandaşlara bilgilendirme ve Narko Anne, Narko Rehber kapsamında eğitim faaliyeti çalışmaları yapıldı.

NARVAS ve UYUMA projeleri tanıtılmış, bağımlılıkla mücadele ile ilgili bilgilendirmenin yapıldığı bildirildi.