Yeşilay yardımıyla bağımlıkla mücadele edenlerin eserleri sergilenecek
Bursa Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi ve YEDAM tarafından düzenlenen 'Kil ve Tuval Umutla Hayal' sergisi, 3 Mart'ta Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde açılacak. 6 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.
Sergi, 6 Mart'a kadar gezilebilecek.
Kaynak: AA / Saliha Nur Köksal