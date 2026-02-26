Haberler

Yeşilay yardımıyla bağımlıkla mücadele edenlerin eserleri sergilenecek

Güncelleme:
Bursa Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi ve YEDAM tarafından düzenlenen 'Kil ve Tuval Umutla Hayal' sergisi, 3 Mart'ta Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde açılacak. 6 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.

Bursa Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi ve Bursa Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) danışanlarının eserlerinden oluşan "Kil ve Tuval Umutla Hayal" adlı karma sanat sergisi 3 Mart'ta ziyarete açılacak.

Yeşilay yardımıyla bağımlılıkla mücadele edenlerin eserlerinden üçüncüsü hazırlanan "Kil ve Tuval Umutla Hayal" adlı karma sanat sergisi, ???????Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nin Sergi Salonu'nda izlenime sunulacak.

Sergi, 6 Mart'a kadar gezilebilecek.

Kaynak: AA / Saliha Nur Köksal
