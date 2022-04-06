Bağdatlılar, Abldulkadir Geylani Külliyesi'nin manevi atmosferinde iftar ediyor

Irak'ın başkenti Bağdat'ta her yıl olduğu gibi bu ramazan da aileler iftar etmek için Şeyh Abldulkadir Geylani Külliyesi'ni tercih ediyor.

Yanlarında getirdikleri yiyeceklerle Abdulkadir Geylani Külliyesi'nde kurdukları yer sofralarında oruçlarını açan Bağdatlılar, bu manevi atmosferde dua ederek birlikte iftar etmenin keyfini yaşıyor.

Mütevazı iftar menülerinde ise ramazan ayının vazgeçilmezi hurmanın yanı sıra ayran ve mercimek çorbası öne çıkıyor. Daha önce birbirini tanımayan aileler iftar süresince yan yana sofralarda kaynaşıp sosyal bağ da geliştiriyor.

Osmanlı'dan kalma gelenek sürdürülüyor

Kadiriye Hazretleri Camisi İmamı Yılmaz Salih, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ramazanın Irak'ta ve özellikle Bağdat'ta Geylani Külliyesi'nde özel bir yeri ve tadı var. Bağdatlı ailelerin burada iftar etme geleneği çok eskilerden beri bilinir bir durum. İnsanlar burayı mübarek bir yer olarak kabul ediyor ve özellikle ramazan ayında iman dolu enerji alanı olarak görüyor." dedi.

Salih, burada ayrıca her gün dar gelirli 400 kişiye iftar ve sahur yemeği verildiğini aktardı.

Geylani Külliyesi'nde iftar etme geleneğinin Osmanlı belgelerine göre yaklaşık 540 yıl öncesine kadar gittiğini kaydeden Salih, burada yoksullara iftar dağıtımı geleneğinin ise Kanuni Sultan Süleyman, 4. Murat ve Abdülhamit Han dönemlerinde de olduğunu söyledi.

"Ramazanda Geylani Külliyesi'ne giderek iftar açma geleneğimiz var"

Bağdatlı Um Gayth ise "Pişirdiğimiz dolmaları tenceresiyle getirdik, iftarımızı burada açacağız. Ramazanda Geylani ve bazen de İmam Kazım Külliyesi'ne giderek iftar açma geleneğimiz var. Yıl içerisinde Hazreti Peygamber'in doğduğu gün gibi önemli bazı günlerde de buraya gelip sofra kuruyoruz." diye konuştu.

Um Gayth'ın mütevazı iftar sofrasında dolmanın yanı sıra yerli hurma ve ev yapımı ayran bulunuyor.

Abdulkadir Geylani kimdir?

Bağdat'ta gömülü "Evliya Sultan" olarak da adlandırılan Abdulkadir bin Musa bin Abdullah el-Geylani, Sufi gelenekten gelen Hanbeli ve Şafii fıkıh imamıdır. Geylani'nin aynı zamanda "Muhyiddin" lakabı da bulunuyor.

Bağdat'ın merkezi ve kadim bölgeleri arasında yer alan Bab eş-Şeyh'de bulunan Şeyh Abdulkadir Geylani Külliyesi'nin önemli bölümü Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından restore edilmişti.

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