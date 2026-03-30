Bağdat'taki hava üssüne düzenlenen saldırıda Irak ordusuna ait nakliye uçağı zarar gördü

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Şehit Muhammed Alaa Askeri Havalimanı'na roketlerle düzenlenen saldırıda Irak Hava Kuvvetleri'ne ait park halindeki nakliye uçağının yanarak kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

Irak ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Bağdat'taki Şehit Muhammed Alaa Askeri Havalimanı'na roketlerle saldırı düzenlendiği belirtildi.

Saldırıda havalimanında park halinde bulunan Irak Hava Kuvvetleri'ne ait bir nakliye uçağının alev aldığı ve kullanılamaz hale geldiği ifade edildi.

Açıklamada, saldırıyı hangi örgütün düzenlediğine dair bilgi verilmezken, can kaybının olmadığı ve roketlerin fırlatıldığı noktanın tespitine yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: AA / Ali Makram Ghareeb
