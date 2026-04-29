Haberler

Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği'ne Yaklaşan İha Düşürüldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BAĞDAT, 29 Nisan (Xinhua) -- Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan ABD Büyükelçiliği'nin savunma sistemi, kimliği belirsiz bir insansız hava aracını (İHA) düşürdü.

Irak İçişleri Bakanlığı'ndan bir kaynağın salı günü Xinhua'ya yaptığı açıklamaya göre büyükelçilik, C-RAM savunma sistemini devreye sokarak tespit edilen İHA'yı havada imha etti.

Olayda herhangi bir can kaybı ya da maddi hasar yaşanmadığı belirtildi.

ABD ile İran arasında 8 Nisan'da varılan geçici ateşkes anlaşmasından bu yana ilk kez ABD Büyükelçiliği'ne yönelik bir saldırı düzenlenmiş oldu.

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği, İsrail ve ABD'nin İran'a karşı saldırılar başlattığı 28 Şubat'tan bu yana sık sık İHA ve roket saldırılarına hedef oluyor.

Kaynak: Xinhua
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

