Bağdat'ta mutfak tüpü tedarik sorunu nedeniyle satış noktalarında uzun kuyruklar oluşuyor

Irak'ın başkenti Bağdat'ta mutfak tüpü tedarikinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle birçok satış noktasında uzun kuyruklar oluşuyor.

Başkentte son günlerde mutfak tüpü tedarikinde devam eden aksaklıklar vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkiliyor.

Bağdat'ın birçok bölgesinde ücret karşılığında tüp dağıtımı kısıtlı şekilde yapılırken, bunun için vatandaşlar uzun süre kuyruklarda beklemek zorunda kalıyor.

Bazı benzin istasyonlarında da mutfak tüpü satışı yapılıyor ancak bu yerler de uzun kuyruklara sahne oluyor.

Özellikle yoğun nüfuslu semtlerde tüp bulmak zorlaşırken, bazı satıcıların fiyatları da artırdığı aktarılıyor.

Vatandaşlar, sorunun bir an önce çözülmesi için ilgili kurumlara çağrıda bulunurken, yaşanan aksaklıkların günlük yemek ve temel ihtiyaçların karşılanmasını zorlaştırdığını ifade ediyor.

Öte yandan yetkililerden konuya ilişkin henüz kapsamlı bir açıklama yapılmadı.

Dağıtım sürecindeki teknik ve lojistik sorunların giderilmesi için ise çalışmaların sürdüğü belirtiliyor.