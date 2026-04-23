Bağdat'ta mutfak tüpü tedarik sorunu nedeniyle satış noktalarında uzun kuyruklar oluşuyor

Irak'ın başkenti Bağdat'ta mutfak tüpü tedarikinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle birçok satış noktasında uzun kuyruklar oluşuyor.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta mutfak tüpü tedarikinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle birçok satış noktasında uzun kuyruklar oluşuyor.

Başkentte son günlerde mutfak tüpü tedarikinde devam eden aksaklıklar vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkiliyor.

Bağdat'ın birçok bölgesinde ücret karşılığında tüp dağıtımı kısıtlı şekilde yapılırken, bunun için vatandaşlar uzun süre kuyruklarda beklemek zorunda kalıyor.

Bazı benzin istasyonlarında da mutfak tüpü satışı yapılıyor ancak bu yerler de uzun kuyruklara sahne oluyor.

Özellikle yoğun nüfuslu semtlerde tüp bulmak zorlaşırken, bazı satıcıların fiyatları da artırdığı aktarılıyor.

Vatandaşlar, sorunun bir an önce çözülmesi için ilgili kurumlara çağrıda bulunurken, yaşanan aksaklıkların günlük yemek ve temel ihtiyaçların karşılanmasını zorlaştırdığını ifade ediyor.

Öte yandan yetkililerden konuya ilişkin henüz kapsamlı bir açıklama yapılmadı.

Dağıtım sürecindeki teknik ve lojistik sorunların giderilmesi için ise çalışmaların sürdüğü belirtiliyor.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp
Trump: Orduya Hürmüz'de vur emri verdim

Trump'tan savaşı yeniden başlatacak talimat: Orduya vur emri verdim
Arda Güler'den sonra Lamine Yamal da sezonu kapattı

Dünya futbolu şokta! Arda Güler'den sonra o da sezonu kapattı
Mayıs ayına günler kala kış geri döndü! Tam 1 metre kar var

Mayıs ayına günler kala kış geri döndü! Tam 1 metre kar var
Fenerbahçe taraftarını derbi öncesi sevinçten havalara uçuracak gelişme

Fenerbahçelileri derbi öncesi sevinçten havalara uçuran gelişme
73 yıllık fabrikada üretim durdu

73 yıllık fabrikada üretim durdu
Arda Güler'den sonra Lamine Yamal da sezonu kapattı

Dünya futbolu şokta! Arda Güler'den sonra o da sezonu kapattı
Dağ delindi, su 20 metre yüksekten fışkırdı! Gören hayran kalıyor

Dağ delindi, su 20 metre yüksekten fışkırdı! Gören hayran kalıyor
'Ne jandarma dinlerim ne de polis' diyerek video yayınladı, şimdi hesap veriyor

"Ne jandarma dinlerim ne de polis" dedi, şimdi hesap veriyor