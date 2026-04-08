Irak'ın Başkenti Bağdat'ta İha Düştü: 1 Ölü, 4 Yaralı

BAĞDAT, 8 Nisan (Xinhua) -- Irak'ın başkenti Bağdat'ın batısındaki Amiriye mahallesinde bir eve insansız hava aracın (İHA) düşmesi sonucu aynı aileden 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Irak İçişleri Bakanlığı'ndan bir kaynak Xinhua'ya olayın salı günü akşam saatlerinde meydana geldiğini söyledi. Günün erken saatlerinde ise başkentte büyük patlamaların yaşandığı bildirilmişti.

Ayrı bir olayda, Bağdat'ın Cemile mahallesinde bir binaya isabet eden İHA yangına yol açtı.

Bakanlık yetkilisi ayrıca, Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki ve ABD Büyükelçiliği'nin diplomatik destek merkezine ev sahipliği yapan Victoria Üssü'nün roket saldırısına hedef olduğunu doğruladı. Saldırıda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

