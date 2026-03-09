Haberler

Bağdat'ta İHA'nın bir evin bahçesine düşmesi sonucu 1 kadın yaralandı

Güncelleme:
Irak'ın Bağdat kentinde bir insansız hava aracının (İHA) bir evin bahçesine düşmesi sonucu 1 kadın yaralandı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılmıştır. Olayın detayları ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler dikkat çekiyor.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta insansız hava aracının (İHA) bir evin bahçesine düşmesi sonucu 1 kadın yaralandı.

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bağdat'ın "Turath" semtinde bir evin bahçesine İHA düştü.

Olayda ev sakinlerinden bir kadın yaralandı. Yaralı kadın, hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, olaya ilişkin olduğu iddia edilen görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı.

Uluslararası Bağdat Havalimanı'nda bulunan ABD'ye ait Victoria Üssü'nün de İHA ile hedef alındığı iddia edildi.

Bağdat semalarında çok sayıda uçak sesleri duyuluyor.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp
