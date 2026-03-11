Haberler

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir evin yakınına İHA düştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir evin yakınına İHA düştü. Olayda can kaybı yaşanmazken, çevredeki patlama sesleri paniğe yol açtı. Güvenlik ekipleri bölgede inceleme yapıyor.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir evin yakınına insansız hava aracının (İHA) düştüğü bildirildi.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Bağdat'ın el-Cihad semtinde bir evin yakınına İHA düştü.

Söz konusu olayda can kaybı yaşanmadı. Sosyal medyada olaya ilişkin yayınlanan görüntülerde vatandaşların mahallede toplandığı görüldü.

Görgü tanıkları, Bağdat'ın diğer birçok semtinde de patlama sesleri geldiğini belirtti.

Uluslararası Bağdat Havalimanı'nda bulunan ABD'nin Victoria Üssü'ne art arda İHA saldırısı düzenlenmişti. Bağdat'ta, yaşanan olaylardan dolayı birçok noktada güvenlik kontrol noktaları bulunuyor.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp
Trump: İran Hürmüz'e mayın yerleştirdiyse sonuçlar hiç görülmemiş seviyede olacak

"Bunu yaptıysanız sonuçları daha önce görülmemiş seviyede olur"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hürmüz'de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf'tan ABD'ye 'PlayStation' göndermesi

İran'dan Trump'ı kızdıracak açıklama: Belki Playstation'da geçer
Bayern Münih Atalanta'yı yenmedi; adeta rencide etti

Rakibini yenmediler; adeta rencide ettiler
Devrim Muhafızları'ndan yeni Hürmüz Boğazı tehdidi

İran'ın son tehdidi neredeyse tüm dünyaya: İsterseniz deneyin
Avustralya, Körfez bölgesine uzun menzilli keşif uçağı gönderiyor

Okyanusya ülkesi de savaştaki tarafını seçti! Yola çıkıyor
Hürmüz'de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf'tan ABD'ye 'PlayStation' göndermesi

İran'dan Trump'ı kızdıracak açıklama: Belki Playstation'da geçer
Trump 'İran'la görüşebiliriz' dedi, ABD'den tam tersi açıklama geldi

Tüm dünya Trump'ın sözlerine odaklanmışken ABD'den şok bir mesaj geldi
Yeni düzenlemeden sonra kentteki ilk ceza bir polise kesildi

Yeni düzenlemenin ilk cezası bir polise kesildi