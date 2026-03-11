Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir evin yakınına İHA düştü

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir evin yakınına insansız hava aracının (İHA) düştüğü bildirildi.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Bağdat'ın el-Cihad semtinde bir evin yakınına İHA düştü.

Söz konusu olayda can kaybı yaşanmadı. Sosyal medyada olaya ilişkin yayınlanan görüntülerde vatandaşların mahallede toplandığı görüldü.

Görgü tanıkları, Bağdat'ın diğer birçok semtinde de patlama sesleri geldiğini belirtti.

Uluslararası Bağdat Havalimanı'nda bulunan ABD'nin Victoria Üssü'ne art arda İHA saldırısı düzenlenmişti. Bağdat'ta, yaşanan olaylardan dolayı birçok noktada güvenlik kontrol noktaları bulunuyor.