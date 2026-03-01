Haberler

Bağdat'ta ABD karşıtı gösteri

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir grup gösterici, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesini protesto etmek amacıyla ABD Büyükelçiliği önünde toplandı. Güvenlik güçleri, göstericileri dağıtmak için gaz ve ses bombası kullandı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir grup gösterici, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesini protesto etmek amacıyla ABD Büyükelçiliğinin bulunduğu Yeşil Bölge'nin önünde toplandı.

Göstericiler, ABD karşıtı sloganlar atarak trafiğe kapatılan Yeşil Bölge'ye girmeye çalıştı.

Güvenlik güçleri, göstericileri dağıtmak için ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullandı.

Irak güçleri, hükümet binalarının da bulunduğu Yeşil Bölge'de ve özellikle ABD Büyükelçiliği çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alıyor.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp
İran yeni saldırı dalgası başlattı, Tel Aviv'de sirenler çalıyor

Korkulan oldu! Tel Aviv'de sirenler çalıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dan Bilzerian'dan İran'a sürpriz destek

İran'a sürpriz destek
İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı

Dünya için felaketin başlangıcı! İran en önemli kozunu oynadı
İtalya Dışişleri Bakanı'ndan 'İran'da çatışmalar günlerce sürebilir' uyarısı

İtalyan Bakan'ın korkutan kehaneti! Bu savaş...
Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı'da gramın fiyatını görenler inanamıyor

Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı'da gramın fiyatını görenler inanamıyor
Dan Bilzerian'dan İran'a sürpriz destek

İran'a sürpriz destek
Destici'den hükümete İran çağrısı: Göç dalgasına karşı tedbirli olmamız gerekiyor

Cumhur İttifakı ortağından hükümete İran çağrısı
Ali Hamaney kimdir?

Yıllardır İran'ın 1 numaralı ismiydi! Ali Hamaney kimdir?