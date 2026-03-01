Bağdat'ta ABD karşıtı gösteri
Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir grup gösterici, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesini protesto etmek amacıyla ABD Büyükelçiliği önünde toplandı. Güvenlik güçleri, göstericileri dağıtmak için gaz ve ses bombası kullandı.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir grup gösterici, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesini protesto etmek amacıyla ABD Büyükelçiliğinin bulunduğu Yeşil Bölge'nin önünde toplandı.
Göstericiler, ABD karşıtı sloganlar atarak trafiğe kapatılan Yeşil Bölge'ye girmeye çalıştı.
Güvenlik güçleri, göstericileri dağıtmak için ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullandı.
Irak güçleri, hükümet binalarının da bulunduğu Yeşil Bölge'de ve özellikle ABD Büyükelçiliği çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alıyor.
Kaynak: AA / Haydar Karaalp