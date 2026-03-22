Bağdat sokaklarına Ali Hamaney ile Mücteba Hamaney posterleri asıldı

Bağdat'ta İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'in posterleri asıldı. Posterler arasında eski lider Ayetullah Ali Hamaney'in ve Nuceba Hareketi lideri Akram Kaabi'nin görselleri de yer alıyor. Kaabi, Mücteba Hamaney'i bombalamalardan koruyan bir destek mesajı verdi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ın sokaklarına İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney ile ABD-İsrail saldırısında öldürülen eski lider Ayetullah Ali Hamaney'in posterleri asıldı.

Başkentin birçok noktasına asılan posterlerin arasında İran destekli Iraklı Şii milis gücü Nuceba Hareketi lideri Akram Kaabi ile Mücteba Hamaney'in yan yana olduğu görseller de bulunuyor.

Nuceba Hareketi lideri Kaabi, "Mücteba Hamaney'i Allah bombardımandan sağ kurtardı; tüm eksen, askerleri ve liderleriyle babasının yanında olduğu gibi onun yanında da olacak." açıklamasında bulunmuştu.

Haşdi Şabi Basın Birimi'nden daha önce yapılan açıklamada, ABD-İsrail saldırısında öldürülen eski lider Ali Hamaney'in 100 adet posterini Bağdat sokaklarındaki bilboardlara astıkları belirtilmişti.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp
İstanbul Valiliği: Fatih'te göçük altında kalan 11 vatandaşımızdan biri hayatını kaybetti

İstanbul'daki faciadan acı haber geldi
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna'nın annesi de gözaltında! Suçlama hayli vahim

Genç futbolcu cinayetinde korkunç şüphe! Annesi de gözaltına alındı
Amedspor maç fazlasıyla liderliğe yükseldi

1. Lig'de lider el değiştirdi! Şampiyonluk yarışı alev alev
İsrail'de orduya kan donduran talimat: Evlerin hepsini tek tek yıkın

Çatışmalar sürerken orduya kan donduran talimat
Katar'da helikopter düştü! 1 askerimiz ve 2 ASELSAN teknisyeni şehit oldu

Katar'da helikopter düştü! 3 şehidimiz var
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna'nın annesi de gözaltında! Suçlama hayli vahim

Genç futbolcu cinayetinde korkunç şüphe! Annesi de gözaltına alındı
İngiliz generalden bomba itiraf: İran füze fırlatırsa yapabileceğimiz hiçbir şey yok

İngiliz generalden bomba itiraf
İlber Ortaylı'nın vefatından önceki son programı! Kapanıştaki sözleri yürek burktu

İlber Ortaylı'nın son programı! Kapanıştaki sözleri yürek burktu