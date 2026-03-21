Irak'taki Fas Büyükelçiliği yakınına İHA düştü
Irak'ın Bağdat kentinde, Fas Büyükelçiliği yakınlarına bir insansız hava aracı (İHA) düştü. Olay sonrası bölgede dumanlar yükselirken, saldırının kim tarafından gerçekleştirildiği ve Irak makamlarından gelen resmi açıklamanın henüz yapılmadığı bildirildi.
Kaynak: AA / Haydar Karaalp