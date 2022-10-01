Bağdat'ta "Ekim gösterileri"
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Irak'ın başkenti Bağdat'ta 10 Ekim 2019'daki hükümet karşıtı eylemlerin 3. yılı dolayısıyla yeniden gösteriler başladı.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta 10 Ekim 2019'daki hükümet karşıtı eylemlerin 3. yılı dolayısıyla yeniden gösteriler başladı. Aralarında Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlılarının da bulunduğu göstericiler, Bağdat'ın merkezi Tahrir Meydanı'na akın etti. Irak güvenlik güçleri, meydandaki Cumhuriyet Köprüsü'nde kurulan bariyerleri aşmaya çalışan göstericilere biber gazı ve ses bombasıyla müdahale etti.
Kaynak: AA / Wisam Zeyad Mohammed - Güncel