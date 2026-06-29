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Bağdat'ta Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde "Dünya Çay Günü" etkinliği yapıldı

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Irak'ın başkenti Bağdat'taki Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Dünya Çay Günü etkinliğinde, Türk çayının kültürel önemi vurgulandı ve katılımcılara Türk çayı ikram edildi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde (YEKM), "Dünya Çay Günü" etkinliği düzenlendi.

Bağdat YEKM Türkçe öğretmeni Yusuf Karakahraman, etkinlikte AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türk toplumunda önemli yere sahip çayı Irak'ta dostlarımızla tatmak istedik. Öğrencilerimiz ve gelen resmi üyelerle çay tatmak istedik. Çay Türkiye'de kendine has yetiştirilme, toplanma ve demleme biçimleriyle önemli yere var." dedi.

Karakahraman, ayrıca çayın özelliğinin bir içecek olmadığını, aynı zamanda insanları bir araya getirme özelliğine de sahip olduğunu ifade etti.

Türkçe öğretmeni Yılmaz Özkan da, çayın Türk toplumunda demlenmesi ve sunumuyla yaşam biçimi haline geldiğini söyleyerek, "Bizim toplumda çay denildiği zaman o sadece bir içecek değil, içindeki sevgi ve sohbet daha da bir önem arz ediyor." şeklinde konuştu.

Etkinlik sırasında Bağdat YEKM öğrencileri ve gelen misafirlere Türk çayı ikram edildi.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp
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