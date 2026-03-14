Irak'ta bir eve insansız hava aracı düştü

Irak'ın başkenti Bağdat'ın merkezinde bir eve insansız hava aracı (İHA) düştü.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Bağdat'ın Arasat semtinde bir İHA düştü.

İHA'nın kime ait olduğu ve olayın nasıl meydana geldiği henüz bilinmiyor.

Olayla ilgili Iraklı resmi makamlardan bir açıklama yapılmadı.