Bağdat'ta ABD'li gazetecinin kaçırıldığı iddiası
Irak'ın başkenti Bağdat'ta Shelly Kittleson adlı ABD'li gazetecinin kaçırıldığı iddia edildi. Olay yerel basında yer aldı ve gazeteciyi kaçıranlardan birinin yakalandığı belirtildi.
Gazeteciyi kaçıranlardan bir kişinin yakalandığı iddia edildi.
Irak Güvenlik Medya Ağı Başkanı Saad Maan, AA muhabirine olayı araştırdıklarını söyledi.
Kaynak: AA / Haydar Karaalp