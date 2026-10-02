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Bağdat'ın güneyindeki Dora'da Şii milise ait silah deposunda patlama meydana geldi

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Bağdat'ın güneyindeki Dora bölgesinde, Şii milis gruba ait silah ve mühimmat deposunda patlama meydana geldi. Irak basınına göre patlama çevrede şiddetli sesle duyuldu, bölgede yangın çıktı; duman görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Olayın nedeni ve resmi açıklama henüz yok.

Irak'ın başkenti Bağdat'ın güneyindeki Dora bölgesinde, Şii milis gruba ait silah ve mühimmatın bulunduğu depoda patlama meydana geldi.

Irak basınında yer alan haberlere göre, Bağdat'ın Dora bölgesinde Şii milis gruba ait depoda bulunan silah ve mühimmatın patlaması sonucu çevrede şiddetli bir ses duyuldu.

Patlamanın ardından bölgede yangın çıkarken, yükselen dumanlar ve yangın anına ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Patlamanın nedeni ve olaya ilişkin henüz resmi makamlardan açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA
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