Bağdat Havalimanı'ndaki askeri üsse düşürülen İHA yangına yol açtı

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Bağdat Uluslararası Havalimanı içinde bulunan bir askeri üsse düşürülen insansız hava aracının (İHA) yangına yol açtığı bildirildi.

Irak basınında yer alan haberlerde, Bağdat Uluslararası Havalimanı'ndaki askeri kompleks içinde bulunan Alaa Hava Üssü yakınlarında 1 İHA'nın hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğü belirtildi.

İHA'nın üste bulunan depolardan birinin üzerine düştüğü ve burada yangın çıktığı aktarılan haberlerde, yangının bir yakıt römorkuyla uçak çekicisinin zarar görmesine neden olduğu ancak kısa sürede kontrol altına alındığı kaydedildi.

Irak resmi haber ajansı INA'ya göre, Güvenlik Medya Hücresi de yaptığı açıklamada, Alaa Hava Üssü yakınlarında 1 İHA'nın düşürülmesi sırasında sınırlı çaplı hasar meydana geldiğini doğruladı.

Öte yandan, Irak basınında yer alan haberlerde, Bağdat Uluslararası Havalimanı'ndaki Victoria Üssü'nü hedef aldığı belirtilen 2 İHA'nın da hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü ifade edildi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırılarıyla eş zamanlı Irak'ta da zaman zaman ABD askeri üslerini hedef alan İHA saldırıları yaşanıyor.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken, 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu, Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İsrail ise İran'la karşılıklı saldırıların başlamasından bu yana 11 kişinin öldüğünü, aralarında panik atak geçirenlerin de olduğu 502 kişinin yaralandığını duyurdu.