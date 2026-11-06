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Bağcıoğlu, Fransız gemisinin rotasının Türkiye kıta sahanlığında kaldığını söyledi

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Bağcıoğlu, Fransız gemisinin rotasının Türkiye kıta sahanlığında kaldığını söyledi
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Emekli Tümamiral Bağcıoğlu, Fransız Abeille Marengo gemisi için Yunanistan'ın NAVTEX yayımladığını ve güzergahın bir bölümünün Türkiye'nin BM'ye bildirdiği kıta sahanlığında kaldığını belirtti. Bağcıoğlu, deniz haklarının korunmasını dikkatle takip edeceklerini söyledi.

(ANKARA) - Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, Girit-Kıbrıs elektrik bağlantısı projesi kapsamında Fransız Abeille Marengo araştırma gemisinin faaliyetlerine ilişkin Yunanistan'ın NAVTEX yayımladığını, araştırma güzergahının bir bölümünün Türkiye'nin BM'ye bildirdiği kıta sahanlığı sınırları içerisinde kaldığıha dikkati çekerek, "Türkiye'nin deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerinin korunması konusunda izlenecek tutumu ve müteakip gelişmeleri dikkatle takip edeceğiz" ifadesini kullandı.

Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Doğu Akdeniz'de dikkat çekici bir gelişme yaşandığını belirterek, "Uzun süredir gündeme getirdiğimiz Girit–Kıbrıs elektrik bağlantı projesi kapsamında, Fransız Abeille Marengo araştırma gemisinin faaliyetlerine ilişkin Yunanistan tarafından NAVTEX yayımlandı. 6 Kasım 2026–6 Mart 2027 tarihlerini kapsayan duyuru kapsamında geminin 7 Kasım'da Girit'ten hareket etmesi bekleniyor" dedi.

Bağcıoğlu, "NAVTEX haritasındaki araştırma güzergahının bir bölümü, Türkiye'nin 18 Mart 2020'de BM'ye bildirdiği kıta sahanlığı sınırları içerisinde kalıyor. Şu andan itibaren Dışişleri Bakanlığının yapacağı açıklamalar ve ilgili kurumlarımızın atacağı adımlar önem taşıyor. Türkiye'nin deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerinin korunması konusunda izlenecek tutumu ve müteakip gelişmeleri dikkatle takip edeceğiz" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
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