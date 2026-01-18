Bağcılar'da kapatılan hastanenin çatısında çıkan yangın söndürüldü

BAĞCILAR'da, 'Yenidoğan' soruşturması kapsamında kapatılan hastanenin çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Demirkapı Mahallesi Velioğlu Caddesi'nde bulunan ve 'Yenidoğan' soruşturması kapsamında kapatılan hastanede çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle hastanenin çatısında çıkan yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.