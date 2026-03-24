Haberler

İstanbul Valiliğinden Bağcılar'da yangın söndürme tüpü dolum tesisindeki zehirlenme olayına ilişkin açıklama Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Valiliği, Bağcılar'daki yangın söndürme tüpü dolum tesisinde gazdan etkilenen 6 sağlık personeli ve 2 iş yeri çalışanının hastanede tedavi altına alındığını açıkladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul Valiliği, Bağcılar'da bir yangın söndürme tüpü dolum tesisinde gazdan etkilenerek zehirlenen 6 sağlık personeli ve 2 iş yeri çalışanının hastanede tedavi altına alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, saat 15.00 sıralarında Yenigün Mahallesi'nde bulunan yangın söndürme tüpü dolum tesisinde zehirlenme olayının meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İhbarın ardından olay yerine gelen ve 6 kişiden oluşan sağlık ekibi, iş yerinde bilinci kapalı vaziyette bulunan 2 kişiye müdahale hazırlığı yaparken tesiste bulunan gazdan etkilenmiştir. Yenilenen ihbarın ardından bölgeye KBRN, UMKE, itfaiye, emniyet ve zabıta ekipleri sevk edilmiştir. İş yerinde bulunan 6'sı sağlık personeli, 2'si iş yeri çalışanından oluşan 8 kişi, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır."

Olay sonrasında iş yerinin mühürlenerek çevrede gerekli tedbirlerin alındığı bildirilen açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı vurgulandı.

Kaynak: AA / Büşra Alakoyun
İşte Trump'a "Savaşı devam ettir" diyen Arap ülkesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tıp öğrencisiydi! Yaren'in babasına son mesajı kahretti
Günlerdir konuşulan isim nazara geldi! İşte son hali

Tarihi ambargo yıkılıyor! 40 sene sonra şampiyonluk el değiştirecek
Griezmann yeni kulübüne imzayı attı
Tıp öğrencisi Yaren'in ölmeden önce babasına gönderdiği mesaj ve ortaya çıktı

Tıp öğrencisiydi! Yaren'in babasına son mesajı kahretti
Bomba "ideal koca" çıkışı! Sözleri Volkan'ın pek hoşuna gitmeyebilir

Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan memur, her şeyi itiraf etti