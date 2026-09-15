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Bağcılar'da uygunsuz davranışlarda bulunan şüpheli yakalandı

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Bağcılar'da uygunsuz davranışlarda bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Bağcılar'da uygunsuz davranışlarda bulunan şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde uygunsuz hareketlerde bulunan bir kişiye ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Kimliği tespit edilen A.H.A.E (27) ekiplerce yakalandı.

Şüphelinin herhangi bir rahatsızlığının ve sağlık sorununun olmadığı belirlendi.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: AA
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