Bağcılar'da Ütü Paket Atölyesinde Buhar Kazanı Patladı

Bağcılar'da Ütü Paket Atölyesinde Buhar Kazanı Patladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bağcılar Çınar Mahallesi'nde bir ütü paket atölyesindeki buhar kazanı patladı, 1 kişi yaralandı. Patlama sonucu iş yerinde büyük hasar meydana gelirken, kaçak olduğu tespit edilen atölyede yasal işlemler başlatıldı.

Bağcılar'da bir ütü paket atölyesindeki buhar kazanının patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.

Çınar Mahallesi 708. Sokak'taki tekstil ürünlerinin ütülenip paketlendiği atölyeye ait, binanın dış bölümündeki alanda bulunan buhar kazanı henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Patlamada yaralanan 1 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Patlamanın etkisiyle kazan ve iş yerinin çatısı sokağa düşerken, atölyede büyük çaplı hasar oluştu. Atölyenin üst katında bulunan oto tamirhanesi, yan taraftaki oto yıkamacı ve sokaktaki araçlarda da hasar meydana geldi.

Patlamanın yaşandığı binanın karşısındaki bir iş yeri ile okulun camları da gelen parçalar nedeniyle kırıldı.

Görgü tanığı Mehmet Aydar, patlama dolayısıyla çatının uçtuğunu ve çevredeki araçlarda hasar olduğunu söyledi.

Ekiplerce iş yerinde ve sokakta enkaz kaldırma çalışması sürüyor.

İş yerinin kaçak olduğu belirlendi

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 11.15 sıralarında Bağcılar Çınar Mahallesi 708. Sokak'taki bir ütü paket atölyesindeki buhar kazanının patladığı belirtildi.

Atölyenin dış bölümünde bulunan kazanın patlaması sonucu 1 kişinin yaralandığı ifade edilen açıklamada, "Yaralanan şahıs, bölgeye intikal eden sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Patlama nedeniyle atölyede ve atölye dışında bulunan araçlarda maddi hasar meydana gelmiştir. Yapılan ilk incelemede, bahse konu iş yerinin kaçak olduğu tespit edilerek yasal işlemler başlatılmıştır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır." denildi.

Sokağa savrulan parçalar güvenlik kamerasında

Öte yandan, patlama nedeniyle binadan kopan büyük parçaların sokağa savrulması güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, yoldan bir otomobilin geçmesinin hemen ardından parçaların sokağa düşmesi, başka bir görüntüde de patlamanın sesinin duyan çevredekilerin panikle olay yerine doğru gitmeleri yer alıyor.

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel
Kremlin: Rus heyeti İstanbul'da Ukrayna heyetini bekliyor ama ortada yoklar

Barış zirvesinde kriz! Bir ülke masaya oturdu, diğeri ortada yok
Erdoğan-Zelenski görüşmesi başladı

Ankara'da merakla beklenen zirve başladı
Silahlar nereye teslim edilecek? MSB'den PKK'nın feshine dair ilk açıklama

Silahlar nereye teslim edilecek? MSB'den PKK feshi için ilk açıklama
Kilo kontrolünde Sağlık Bakanı Memişoğlu'na sürpriz! Hemen uyarı geldi

Kilo kontrolünde Bakan Memişoğlu'na sürpriz! Hemen uyarı geldi
Metin Arolat'ın otopsi raporu açıklandı! Kanındaki bulgular şok etkisi yarattı

Metin Arolat'ın ölüm sebebi belli oldu! Otopsi raporu şoke etti
Okul müdürü ve öğretmen, iki gün arayla can verdi! İkisinin de nedeni aynı

Okul müdürü ve öğretmen, peş peşe can verdi! İkisinin de nedeni aynı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yangında eşi ve çocukları ölen itfaiye erinin korkunç planı! Çivi ve eter detayı kan dondurdu

İtfaiye erinin korkunç planı! Çivi ve eter detayı kan dondurdu
Fenerbahçe Osimhen'in bonservisini ödeyecek formülü buldu

Fenerbahçe Osimhen'in bonservisini ödeyecek formülü buldu
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Ankara'da! İşte ilk sözleri

Ukrayna Başbakanı Zelenski Ankara'da! İşte ilk sözleri
Altın fiyatlarında sert düşüşü temsil eden şelale düşüşü senaryosu gerçek oldu

Altın fiyatlarında şelale senaryosu gerçek oldu
Motorine gece yarısı okkalı zam

Akaryakıta gece yarısı okkalı zam! Tabeladaki rakam anahtar bıraktırır
Kayıp akıllı saatini GPRS ile takip eden Rus turist, Türk polisleriyle baskın yaptı

Saatin sinyali hırsıza götürdü! GPRS ile takip edip baskın yaptılar
ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi

ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.