Bağcılar'da Ücretsiz Sağlık Taraması

Güncelleme:
İstanbul Bağcılar'da, Dünya Kalp Günü dolayısıyla ücretsiz sağlık taraması yapılıyor. Mobil sağlık tırlarında tansiyon, şeker ölçümleri gerçekleştiriliyor ve kalp sağlığı hakkında bilgiler veriliyor. Program, kalp sağlığı bilincinin artırılmasını hedefliyor.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Bağcılar İlçe Sağlık Müdürlüğü, Türkiye Kardiyoloji Derneği işbirliği ve Bağcılar Belediyesi'nin desteğiyle vatandaşlara ücretsiz sağlık taraması yapılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Dünya Kalp Günü nedeniyle Bağcılar Meydanı'ndaki mobil sağlık tırlarında vatandaşlara tansiyon, şeker, boy, kilo ve bel çevresi ölçümleri yapılıyor, kalp ve damar sağlığının korunmasına yönelik bilgilendirmeler sunuluyor.

Yarına kadar sürecek hizmet kapsamında uzmanlar sağlıklı beslenme, düzenli fiziksel aktivite, tütün bağımlılığı ve tedavi yöntemleri konularında vatandaşları bilgilendiriyor.

Böylece toplumda kalp sağlığına ilişkin farkındalığın artırılması amaçlanıyor. İlçe sakinlerinin ilgi gösterdiği program, kalp sağlığının korunmasına ve sağlıklı yaşam bilincinin yaygınlaştırılmasına katkı sağlıyor.

Uzmanlar, kalp sağlığı için dengeli beslenmenin, yeterli su tüketiminin ve düzenli hareketin yaşam kalitesini artırdığını vurguluyor.

Kaynak: AA / Gökçe Karaköse - Güncel
