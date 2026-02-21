Haberler

Bağcılar'da aracından inen kamyonet şoförüne otomobil çarptı; 1 ölü

Güncelleme:
Bağcılar'da bir otomobilin kamyonet şoförüne çarpması sonucu kaza meydana geldi. Olay yerinde yapılan sağlık müdahalesine rağmen şoför hayatını kaybetti. Olay sonrası Aksaray istikametinde 3 şerit kapatıldı.

Bağcılar 0-3 TEM Bağlantı Yolunda saat 07.00 sıralarında bir kamyonet şoförü taralı alanda aracından indi. O sırada seyir halinde olan bir otomobil kamyonet şoförüne çarptı. Olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kamyonet şoförü olay yerinde hayatını kaybetti.

Öte yandan Aksaray istikametinde 3 şerit trafiğe kapatıldı

