Bağcılar'da sürücüsünün kontrolünden çıkan cip kaldırımdaki 2 yayayı ağır yaraladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bağcılar Güneşli Koçman Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip, kaldırımdaki iki yayaya çarparak 2 kişinin ağır yaralanmasına neden oldu. Yaralılara olay yerinde sağlık ekipleri müdahale ederken savrulan araç bir iş yerinin önünde durabildi.
Bağcılar'da sürücüsünün kontrolünden çıkan cipin kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.
Güneşli Koçman Caddesi'nde seyreden cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımdaki iki yayaya çarptı.
Çarpmanın ardından savrulan araç, bir iş yerinin önünde durabildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan 2 kişiye sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale ediliyor.
Kaynak: AA