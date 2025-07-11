Bağcılar'da Şüpheli Ölüm: Misafir Olarak Kaldığı Evde Cansız Bedeni Bulundu

Bağcılar'da Şüpheli Ölüm: Misafir Olarak Kaldığı Evde Cansız Bedeni Bulundu
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Bağcılar'da Abdullah Akyüz, misafiri İsmail Çelik'in mutfakta hareketsiz yattığını fark edince sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Yapılan incelemelerde Çelik'in hayatını kaybettiği belirlendi, Akyüz gözaltına alındı.

BAĞCILAR'da Abdullah Akyüz (54), misafir olarak bir süredir yanında yaşayan İsmail Çelik'in (24) mutfakta ağzında poşetle hareketsiz yattığını görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri Çelik'in hayatını kaybettiğini belirlerken Akyüz gözaltına alındı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Fatih Mahallesi 1822. Sokak'taki 2 katlı binanın 2'inci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdullah Akyüz, bir süredir yanında yaşayan İsmail Çelik'in ağzında poşetle mutfakta hareketsiz yattığını gördü. Akyüz'ün haber vermesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Çelik'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri yaptıkları çalışmalarda Abdullah Akyüz'ün 4 adet suç kaydı olduğunu tespit etti. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından İsmail Çelik'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken Akyüz gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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