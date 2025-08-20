Bağcılar'da Operasyonda El Bombası ve Silahlar Ele Geçirildi

Bağcılar'da düzenlenen operasyonda bir iş yerinin kuş kümesinde el bombası, otomatik tabanca ve ruhsatsız silah bulundu. Operasyonda iki şüpheliden biri tutuklandı.

Bağcılar'da operasyon düzenlenen iş yerindeki kuş kümesinde el bombası, otomatik tabanca, ruhsatsız silah ve çok sayıda fişek bulundu. Operasyonda yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki silahlı olayların önlenmesine yönelik denetimler kapsamında Sancaktepe Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerini takibe aldı. Yapılan çalışmaların ardından 18 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda B.T. (30) ve İ.T. (65) gözaltına alındı. Oto yıkama ve otopark olarak işletilen iş yerinde ve bitişiğindeki kuş kümesinde yapılan aramalarda 1 el bombası, 1 otomatik tabanca, 1 ruhsatsız silah, 6 şarjör, farklı ebatlarda 458 fişek ile 1.500 dolar ele geçirildi.

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.T. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, İ.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

