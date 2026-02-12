Bağcılar'da bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde kağıt bardak imalatı yapan iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

15 Temmuz Mahallesi 1481 Sokak'taki 4 katlı binanın üst katında bulunan kağıt bardak imalatı yapan iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen ve iş yerinin tamamını saran alevleri fark eden çevredekiler, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekiplerin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.