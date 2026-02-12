Haberler

Bağcılar'da bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
İstanbul'un Bağcılar ilçesinde kağıt bardak imalatı yapan bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından iki saatlik bir müdahale ile söndürüldü. Yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Güncel
