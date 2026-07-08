Haberler

Bağcılar'da akaryakıt istasyonundaki otomobil markete daldı; müşteri yaralandı

Bağcılar'da akaryakıt istasyonundaki otomobil markete daldı; müşteri yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bağcılar'da bir akaryakıt istasyonunun marketinde alışveriş yapan kadın sürücü, aracına bindiği sırada kontrolü kaybederek otomobiliyle markete daldı. Kazada 1 müşteri yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

BAĞCILAR'da akaryakıt istasyonunun içindeki markette alışveriş yapan kadın sürücü, aracına bindiği sırada otomobiliyle markete daldı. Kazada yaralanan 1 müşteri ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Göztepe Mahallesi Bosna Caddesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, akaryakıt istasyonunda aracını yıkadıktan sonra marketin önüne park ederek alışveriş yapan kadın sürücü, yeniden direksiyon başına geçtiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolünü kaybettiği 34 ML 3521 plakalı otomobiliyle markete daldı. Kaza sırasında markette alışveriş yapan 1 müşteri yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen müşteri, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobil ekiplerin çalışmasının ardından marketten çıkarılırken, iş yerinde ise hasar meydana geldi. Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Netanyahu ve Miçotakis'in F-35 sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yanıt

Netanyahu ve Miçotakis'e net yanıt: Benim dünyamda yeri yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan anlattı! Liderler karşılamada yeniçerileri görünce...

Erdoğan anlattı! Liderler karşılamada yeniçerileri görünce...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Macron'un güneş gözlüğünü hiç çıkarmamasının nedeni

Ankara'da gözlüğünü hiç çıkarmadı! Nedeni belli oldu
Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu

Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu
NATO zirvesi dünya basınında böyle yankılandı

Tarihi zirve dünya basınında: İki günün tek kazananı...
Tutuklanan komedyen Deniz Göktaş'ın 'Ölü Deniz' adlı stand-up gösterisinin videosuna erişim engeli

Milyonlarca kez izlenen gösteriye erişim engeli
Çankaya Köşkü'ndeki lider eşleri buluşmasına 2 isim damga vurdu

Lider eşleri buluşmasında tüm gözler ikisinin üzerindeydi

NATO Genel Sekreteri Rutte: 2027'de zirveye Arnavutluk ev sahipliği yapacak

NATO'nun 1 numaralı ismi açıkladı! Zirve seneye o ülkede
Erdoğan'dan Meloni'ye: AB ile son pürüzleri kaldıralım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meloni'ye 'AB üyeliği' mesajı