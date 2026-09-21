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Bağcılar'da iş yerine zarar veren, saldırı girişiminde bulunan kişi gözaltına alındı

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Bağcılar Fatih Mahallesi'nde kira sözleşmesi anlaşmazlığından çıkan tartışmada bir kişi, kiracıların iş yerine zarar verdi ve kadın işletmeciye saldırı girişiminde bulundu. Kiracıların şikayetiyle bir kişi gözaltına alındı, olay güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bağcılar'da iş yeri kira sözleşmesi anlaşmazlığından çıkan tartışmada kiracısının dükkanına zarar veren bir kişi gözaltına alındı.

Fatih Mahallesi'nde F.Ü. (37) ile O.Ü. (52), sahibi oldukları dükkanın kira sözleşmesinin sona ermesi üzerine kiracıları G.G. (42) ve V.A'nın (47) iş yerine gitti.

Burada taraflar arasında çıkan tartışma bir süre sonra büyüdü.

Tartışma sırasında kadın işletmeciye saldırı girişiminde bulunan O.Ü. daha sonra iş yerine zarar verdi.

G.G. ve V.A'nın şikayeti üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan çalışma sonucu O.Ü. ekiplerce gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan, yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA
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