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Bağcılar'da inşaat yangını söndürüldü

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Bağcılar'da inşaat alanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Bağcılar'da inşaat alanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Güneşli Mahallesi 1371. Sokak'ta bir firmaya ait inşaat alanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, yalıtım malzemeleri ile kule vincine de sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İnşaat alanındaki soğutma çalışması devam ediyor.

Kaynak: AA
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