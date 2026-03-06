Duvarları delip döviz bürosuna girdi, alarm çalınca kaçtı

Bağcılar'da, iki iş yerinin duvarlarını delerek ulaştığı döviz bürosundaki kasayı açmaya çalışırken alarm çalmasıyla kaçan sanık hakkında, 11 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

AA muhabirinin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameden derlediği bilgiye göre, Muhammed El Cemel, 30 Mart 2024'te hırsızlık yapmak amacıyla Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi'ndeki Mehmet Avat Burç'un yetkilisi olduğu döviz bürosuna girmeye çalıştı.

Cemel, döviz bürosuna ulaşmak için önce, camı zorlayarak girdiği müşteki Hüseyin Ata'ya ait boş iş yerinin duvarını kırıp kasap dükkanına geçti. Cemel, bitişikteki döviz bürosuna geçmek için kasabın arka taraftaki duvarını da deldi. Döviz bürosuna giren Cemel, kaynak makinesiyle kasayı açmaya çalışırken alarm sisteminin devreye girmesiyle malzemeleri de olay yerinde bırakıp kaçtı.

İddianamede, parmak izi incelemesinden tespit edilen sanık Muhammed El Cemel hakkında, "mala zarar verme", "nitelikli hırsızlığa teşebbüs" ve "iş yeri dokunulmazlığının ihlali" suçlarından 2 yıl 7 aydan 11 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.