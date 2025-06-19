Bağcılar'da Genç, Babasını Silahla Öldürdü

Bağcılar'da Genç, Babasını Silahla Öldürdü
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Bağcılar'da 21 yaşındaki O.D., bilinmeyen bir nedenle 60 yaşındaki babası A.D.'yi silahla vurdu. O.D. olayın ardından polisi arayarak teslim oldu. Komşular, ailenin sık sık kavga ettiğini ve gencin madde bağımlısı olduğunu belirtti.

Bağcılar'da bir genç, babasını silahla vurarak öldürdü.

Yenimahalle Mahallesi Burçak Sokak'taki evlerinde O.D. (21) henüz bilinmeyen nedenle babası A.D'ye (60) silahla ateş etti.

O.D. daha sonra polisi arayarak babasını öldürdüğünü söyledi.

İhbar üzerine eve gelen polis ve sağlık ekipleri, babanın kaybettiğini belirledi.

Zanlı O.D. ise polislerce gözaltına alındı.

Bina sakinlerinden Seyit Demir, gazetecilere, sabah saatlerinde 6-7 el silah sesi duyduklarını ancak sesin nereden geldiğini anlayamadıklarını söyledi. Demir, "Üst kattan bir patırtı da gelmedi. Sonra kendi aramış teslim olmuş." diye konuştu.

Komşu Eyüp Yılmaz da gencin madde bağımlısı olduğunu bildiklerini, evde de sürekli kavga olduğunu anlattı.

Öldürülen baba A.D'nin cesedi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: AA / Alper Korkmaz - Güncel
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