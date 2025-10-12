Haberler

Bağcılar'da Gazze'deki Kız Çocukları İçin Balon Uçurma Etkinliği

11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla Bağcılar Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, Gazze'deki kız çocukları anısına yüzlerce balon gökyüzüne salındı. AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı Muhammed Yavuz Gültepe, etkinlikte Gazze'deki çocukların yaşadığı zorluklara dikkat çekti.

Etkinlikte konuşan AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı Muhammed Yavuz Gültepe, Gazze'deki çocukların yaşadığı zorluklara dikkati çekerek, "Balonlarımızı Gazze'deki kız çocukları için gökyüzüne salacağız. Orada bombaların, kimyasal silahların ve açlığın altında yaşam mücadelesi veren kız çocukları hatırına, onların güzel anısına balonlarımızı bırakıyoruz. Bugün ayrıca ellerimizi semaya kaldırıp onlar için dua etmenizi rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Filistin bayrağının renklerinde yüzlerce balon, Gazze'deki kız çocukları anısına gökyüzüne bırakıldı.

Etkinlik, balonların gökyüzüne bırakılmasının ardından sona erdi.

Kaynak: AA / İbrahim Halil Aktürk - Güncel
