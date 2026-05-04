Bağcılar'da freni boşalan kamyon 8 araca zarar verdi

Bağcılar'da park halindeyken freni boşalan kamyon 6 otomobil ile 2 kamyonete çarptıktan sonra durabildi.

Molla Gürani Mahallesi Şehit Yılmaz Kağan Caddesi'nde bir su firmasına damacana su getiren Ercan A, 34 PFC 861 plakalı kamyonu iş yerinin önüne park etti. Burada iki gün park halinde kalan kamyonun bilinmeyen nedenle freni boşaldı.

Harekete geçen ve yolda park halinde bulunan araçlara çarparak ilerleyen kamyon, bir kamyonet ile otomobili yaklaşık 50 metre sürükledikten sonra durabildi.

Kazada, 6 otomobil ve 2 kamyonet ile kamyonda hasar oluştu.

Olay sırasında yolda ve araçlarda kimsenin bulunmaması, olası bir can kaybı ya da yaralanmanın önüne geçti.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Kaza yerinde güvenlik önlemi alan ekiplerin araçları kaldırma çalışmaları sürüyor.

Olay anını anlatan esnaf Yasin Işık, freninin boşalması nedeniyle aracın aşağıya doğru kaydığını belirterek, "Araç kayarken 2 kamyonet ile 6 otomobile zarar verdi. Araçların içerisinde hiç kimse yoktu." dedi.

Bu arada kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok
