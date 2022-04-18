Bağcılar'da Eşref Ziya'dan müzik ziyafeti

BAĞCILAR, İSTANBUL (Bültenler) - Terzi, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'in de katıldığı konserde söylediği duygusal parçalarla gönüllere dokundu.

Bağcılar Belediyesi'nin 27. yıl Ramazan etkinlikleri hafta sonu konserleriyle coşkulu bir şekilde devam ediyor. Bu hafta sonu özgün müziğin sevilen isimlerinden Eşref Ziya Terzi, Bağcılarlı vatandaşlarla buluştu. Başkanlık Konferans Salonu'nda sahne alan Terzi, "Kalksam ve Dirilsem" isimli ilk şarkısıyla başladığı konserde 30 yıllık müzik serüvenindeki en çok ilgi gören eserlerini seslendirdi. Şarkılarıyla dinleyenlerin gönüllerini mest eden Terzi, davetlilere duygusal dakikalar yaşattı.

SİZLERİN SESİ OLACAĞIZ

Konsere katılan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir de bazı şarkılarda sanatçıya eşlik etti. Güzel bir ezgi ziyafeti izlediklerini söyleyen Özdemir, "İnşallah sizlerin sesi olmaya ve hizmetkarı olmaya devam edeceğiz. Bizim görevimiz Bağcılar'daki vatandaşlarımıza en güzel hizmeti ve gayreti göstermek. Fikir ve görüşlerinizi dikkate alarak talepleriniz doğrultusunda plan ve programlarla en güzel hizmetleri yerine getireceğiz" dedi. Özdemir'i tebrik eden Terzi de "Bizden sonraki jenerasyon olarak bayrağı inşallah daha ileriye götürecek. Kendilerine başarılar diliyorum" diye konuştu.

Müzik şöleni, ünlü sanatçının "Minareler Süngü Kubbeler Miğfer" adlı şarkısıyla sona erdi.