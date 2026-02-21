Haberler

Bağcılar'da darbedilen çocuğu kurtarmak isteyen gencin bıçaklanmasına ilişkin 1 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Bağcılar'da bir çocuğun darbedildiğini gören 27 yaşındaki O.Ç, müdahale ettiği sırada bıçaklandı. Olayla ilgili 18 yaşın altındaki 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Bağcılar'da, bir çocuğu darbeden 18 yaşın altındaki kişilerin olduğu gruba müdahale eden gencin bıçaklanmasına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yıldıztepe Mahallesi'nde, 12 Şubat'ta çıkan bir kavgada, O.Ç'nin (27) bıçaklanmasına ilişkin çalışma başlattı.

Olayın, Yıldıztepe'deki metro istasyonu çıkışında, kalabalık bir grup tarafından bir çocuğun darbedildiğini gören O.Ç'nin duruma müdahale etmesi sonucu çıkan kavgada meydana geldiği belirlendi.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçtıkları tespit edilen 18 yaşın altındaki 3 kişiyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2 zanlı ise serbest bırakıldı.

Olayın ardından ambulansla götürüldüğü hastanede tedavi edilen yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen
