Çalıştığı yerden 1 yıl içinde 150 bin TL çaldı! Görüntüleri izleyen iş yeri sahibi telefona sarıldı Güncel Haberler İstanbul Bağcılar'da M.K. isimli bir kişi, çalıştığı eczanenin kasasından 1 yıl içerisinde farklı tarihlerde toplam 150 bin lira çaldı. M.K.'nin hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Bağcılar'da bir eczanenin sahibi yıllık cirosunu kontrol ederken 150 bin lira açığı olduğunu fark etti. Bunun üzerine şüphelendiği çalışanı M.K.'yi işten çıkaran eczacı, güvenlik kameralarını da izlemeye başladı. GÖRÜNTÜLERİ İZLEYİP POLİSİ ARADI Görüntülerde M.K.'nin 1 yıl içerisinde, sık sık kasadan para aldığını fark eden eczacı durumu polise bildirdi. İhbar üzerine eczanenin güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, M.K.'nin para çaldığını tespit edince şüpheliyi gözaltına aldı. ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDI Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan M.K.'nin kasadan para çaldığı anlar ise güvenlik kameralarına kaydedildi. Görüntülerde M.K.'nin müşterilerin verdiği paraları kasaya koyduğu sırada kasadan da para aldığı anlar yer alıyor. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Bağcılar Güncel Haberler

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