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Çalıştığı yerden 1 yıl içinde 150 bin TL çaldı! Görüntüleri izleyen iş yeri sahibi telefona sarıldı

Güncel Haberler

İstanbul Bağcılar'da M.K. isimli bir kişi, çalıştığı eczanenin kasasından 1 yıl içerisinde farklı tarihlerde toplam 150 bin lira çaldı. M.K.'nin hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Bağcılar'da bir eczanenin sahibi yıllık cirosunu kontrol ederken 150 bin lira açığı olduğunu fark etti. Bunun üzerine şüphelendiği çalışanı M.K.'yi işten çıkaran eczacı, güvenlik kameralarını da izlemeye başladı.

Çalıştığı yeri 1 yıl içerisinde böyle soydu! Görüntüleri izleyen iş yeri sahibi telefona sarıldı

GÖRÜNTÜLERİ İZLEYİP POLİSİ ARADI

Görüntülerde M.K.'nin 1 yıl içerisinde, sık sık kasadan para aldığını fark eden eczacı durumu polise bildirdi. İhbar üzerine eczanenin güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, M.K.'nin para çaldığını tespit edince şüpheliyi gözaltına aldı.

Çalıştığı yeri 1 yıl içerisinde böyle soydu! Görüntüleri izleyen iş yeri sahibi telefona sarıldı

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan M.K.'nin kasadan para çaldığı anlar ise güvenlik kameralarına kaydedildi. Görüntülerde M.K.'nin müşterilerin verdiği paraları kasaya koyduğu sırada kasadan da para aldığı anlar yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Bağcılar Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Mehmet Gündüz:

150 bin tırnaklamış herif serbest. Şimdi dükkan sahibi bunu vurmasın mı?

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haksız mıyım:

abi kimseye güvenmeyecen. kasana kimi oturtuyorsan parayı sayıp teslim edicen, günlük sayım döküm yapacaksın.

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