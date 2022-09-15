Bağcılar'da birinci sınıf öğrencilerine kırtasiye desteği

İSTANBUL - Bağcılar Belediyesi, ilçede bulunan 1. sınıfa başlayan 14 bin öğrenciye kırtasiye malzemeleri yardımı yapıyor. Karacaoğlan İlkokulu'na gelen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, birinci sınıf öğrencisine kırtasiye malzemesi dağıttı.

Bağcılar'da okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri, düzenlenen "Okula Merhaba" şenliğiyle 2022-2023 Eğitim - Öğretim sezonuna başlayan öğrencilere, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir sürpriz yaptı. İlçede bulunan ilkokul 1. sınıf öğrencilerine kırtasiye malzemesi dağıtan Başkan Özdemir, bin 500 öğrencisi bulunan Karacaoğlan ilkokuluna geldi. Başkan Özdemir, 1. sınıfa giden 400 öğrenciye çanta, kalem, silgi, defter gibi malzemeler dağıttı.

"Bağcılar Belediyesi olarak eğitime her daim destek verdik"

Bağcılar Belediyesi olarak eğitime her zaman destek verdiklerini dile getiren Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "Bağcılar'da bulunan bütün ilkokul 1. Sınıfa başlayan öğrencilerimize 14 bin öğrencimize hem çantalarını hem bütün kırtasiye malzemelerini içeren kırtasiye yardımında bulunuyoruz. 1. sınıfta bulunan bütün öğrencilerimizin tamamına yani maddi durumuna bakmaksızın hediye ediyoruz. Dağıtımlarımız hala devam ediyor. 1. sınıfın haricinde de 15 bin öğrencimize hem ortaokul hem ilkokul hem lise öğrencilerine ihtiyaç halinde başvuran vatandaşlarımıza kırtasiye yardımında bulunuyoruz. Bağcılar Belediyesi olarak biz eğitime her daim destek verdik. Bu dönem de bunu arttırarak devam ediyoruz. Bu aynı zamanda vatandaşlarımızla bizim bağımızı arttırması adına önemli. Bugün de Karacaoğlan ilkokulundayız toplamda bin 500 öğrencimiz var. 1. Sınıfa başlayan 400 öğrencimizin tamamına bu dağıtımları gerçekleştirdik. Aynı zamanda diğer sınıftaki öğrencilerimizin de ihtiyaç durumunda olan aileler talepte bulundular. İncelemeler yapıldıktan sonra kırtasiye yardımında bulunacağız" diye konuştu.