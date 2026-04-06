Bağcılar'da Polis Memurları Bıçaklı Kavga Sırasında Yaralandı

Bağcılar'da bıçaklı kavga sırasında olaya müdahale eden iki polis memuru yaralandı. Olayın ardından gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, 5 Mart günü saat 12.33 sıralarında Kirazlı Mahallesi Cahit Sıtkı Caddesi'nde bulunan boş arsada meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında bıçaklı kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kavgayı ayırmak için müdahale etti. Çıkan arbede sırasında sırasında M.A. isimli şüpheli, iki polis memurunu el ve bacaklarından yaraladı. Olay yerinden kaçmaya çalışan şüpheli kısa sürede yakalanırken, kavgaya karıştıkları belirlenen S.B. (39), İ.B. (36) ve M.A. (17) gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda 4 adet bıçak ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

