17 yaşındaki çocuk iki polisi birden bıçakladı

İstanbul Bağcılar'da bıçaklı kavgaya müdahale eden 2 polis memuru, kendilerine mukavemette bulunan 17 yaşındaki çocuk tarafından bıçaklanarak yaralandı. Olayın ardından 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar ilçesine bağlı Kirazlı Mahallesi Cahit Sıtkı Caddesi'ndeki boş arsada bıçaklı kavga çıktığı ihbarı üzerine olay yerine gitti.

İKİ POLİSİ BIÇAKLADI

Ekiplerin müdahalesi sırasında şüphelilerden 17 yaşındaki M.A. mukavemette bulunarak, görevli 2 polis memurunu el ve bacak bölgelerinden yaraladı.

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Olay yerinden kaçmaya çalışan şüpheli M.A. ekiplerce yakalandı. Polis ekipleri, kavganın tarafı olan S.B. (39) ve I.B'yi (36) de gözaltına aldı. Şüphelilerin üst aramasında 4 bıçak ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel
İlk kez görüntülendi! Mücteba Hamaney operasyon odasında

Bu bir ilk! İran, Mücteba Hamaney'in görüntülerini yayınladı
Yorumlar (4)

Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Amerikan polisi gibi olmalari lazim artik sanirim. Profesyonel ve her an tetikte... At bicagi diye uyarirken, belli mesafede sahsa silah dogrultmus olarak... Atmadigi taktirde, sarjor bosaltmasalarda, en azindan bacagindan vuracak sekilde paketlemeleri lazim...

Haber Yorumlarımete fatihan:

şehit etse ne olacak ki,18 yaş altı çocuk,suça sürüklenen küçük ibaresi de var,polis de çok,yerine ikisini daha atarlar,çocuk da 5 sene yatar yatmaz çıkar.

Haber Yorumlarıfoamer sponge:

biber gazı alır adam yanına

Haber YorumlarıAdem Sevindik:

19 Mart polisleri ne oldu.

ABD'de kayıp mürettebat operasyonu öncesi İran'ın 'tuzak' kurduğu şüphesi

Pilotun son mesajı şüphe yarattı! ABD'de İran "tuzak" kurdu korkusu
Rojin Kabaiş'in babası: Bakan Gürlek 'Gerekeni yapacağız' dedi

"Neden bu olay çözülmüyor?" İşte Bakan Gürlek'in yanıtı
Bakan Memişoğlu müjdeyi verdi! Yerli kanser ilacında ilk adım

Sağlık Bakanı müjdeyi verdi! Çağın vebası tarih oluyor
Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı

Kimse ikna edemedi, kurtuluşu mucize oldu
Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu

Sergen Yalçın açtı ağzını yumdu gözünü

ABD'de kayıp mürettebat operasyonu öncesi İran'ın 'tuzak' kurduğu şüphesi

Pilotun son mesajı şüphe yarattı! ABD'de İran "tuzak" kurdu korkusu
Rojin Kabaiş'in babası: Bakan Gürlek 'Gerekeni yapacağız' dedi

"Neden bu olay çözülmüyor?" İşte Bakan Gürlek'in yanıtı
Günlerdir kayıp olan kadının cesedi gölde bulundu

Günlerdir kayıptı! Göle gelenler korkunç manzarayla karşılaştı