Bağcılar'da Baba Oğul Arasında Kanlı Tartışma

Bağcılar'da Baba Oğul Arasında Kanlı Tartışma
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Bağcılar'da O.D., tartıştığı babası Adnan D.'yi silahla vurarak öldürdü. Olayın ardından O.D. polisi arayarak ihbarda bulundu. Cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

BAĞCILAR'da O.D. (21), tartıştığı babası Adnan D. (60)'yi silahla öldürdükten sonra polisi arayarak haber verdi. Şüpheli gözaltına alınırken cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay, saat 07.30 sıralarında Yavuz Selim Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın en üst katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; O.D. ile babası Adnan D. henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. O.D., tartışmanın büyümesiyle yanında bulunan silah ile babasına 5 el ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Adnan D. yere yığılırken, oğlu polisi arayarak babasını vurduğunu söyledi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleriyle birlikte eve giren sağlık ekipleri, baba Adnan D.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, O.D.'yi gözaltına alırken polis ekipleri ve savcılığın incelemesinin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

'KAVGA, GÜRÜLTÜLERİ ÇOK OLUYORDU'

Komşu Eyüp Yılmaz, "Madde bağımlısı bir çocuktu. Ailevi sorunları vardı. Askerden yeni gelmişti çocuk. Kavga, gürültüleri çok oluyordu" dedi. Aynı apartmanda yaşayan Seyit Demir" Sabah 6-7 el silah sesi duyduk. Ne olduğunu da anlamadık. Çocuk kendisi aramış polisi, teslim olmuş" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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