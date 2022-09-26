Bağcılar'da annesini öldürüp kaldıkları evi yakan şüpheli tutuklandı Güncel Haberler Bağcılar'da dün beraber yaşadığı annesini öldürüp kaldıkları evi ateşe veren zanlı, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek üst soydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan tutuklandı. Bağcılar'da dün beraber yaşadığı annesini öldürüp kaldıkları evi ateşe veren zanlı, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek üst soydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan tutuklandı. Fevzi Çakmak Mahallesi 2005 Sokak'taki 3 katlı apartmanın birinci katında tartıştığı annesi H.S'yi (58) bıçakla öldüren, kaldıkları evi ateşe veren 26 yaşındaki A.S, işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na götürüldü. Cumhuriyet savcısına ifade veren zanlı, tutuklanması istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Şüpheli A.S, nöbetçi sulh ceza hakimliğince, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek üst soydan akrabayı kasten öldürmek" suçlamasıyla cezaevine gönderildi. Otopsi işlemleri tamamlandı Oğlu tarafından öldürülen H.S'nin Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı. H.S'nin naaşı, eşi ve yakınları tarafından teslim alınarak cenaze nakil aracıyla Bağcılar İmam Ali Camisi'ndeki gasilhaneye götürüldü. Kadının cenazesinin yarın toprağa verilmesi bekleniyor. Güncel Kaynak: AA / Melike Gallenkuş Bağcılar Güncel Haberler

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