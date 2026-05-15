Bağcılar'da millet bahçesi sayısı 5'e yükselecek

Bağcılar Belediyesi, ilçede 4 yeni millet bahçesini daha hizmete alarak toplam sayıyı 5'e çıkaracak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçeyi yeşil alanlarla donatmak için hayata geçirilen projeler çerçevesinde, şehrin kalabalığından kaçmak isteyen vatandaşlara nefes olan millet bahçelerinin sayısı artırılıyor.

Bu kapsamda ilçe sakinlerinin uğrak noktası olan Bağcılar Millet Bahçesi'ne ek olarak, Göztepe Mahallesi'nde millet bahçesi projesi devam ediyor.

Bu projenin yanı sıra, Fevzi Çakmak, Kirazlı ve 15 Temmuz mahallelerinde de millet bahçesi yapılacak. Böylece ilçedeki millet bahçesi sayısı 5'e yükselecek.

Göztepe Mahallesi'nde yapımı süren, 10 bin metrekarelik alandaki millet bahçesinde Bağ Kafe, çocuk oyun alanı, çok amaçlı spor sahası, koşu parkuru, pati park ve dinlenme alanları olacak. Göztepe Millet Bahçesi'nin gelecek yaz hizmete sunulması bekleniyor.

Fevzi Çakmak Mahallesi'nde planlanan Dökümcüler Millet Bahçesi ise 21 bin metrekareden oluşuyor. Bahçe, konum olarak Fevzi Çakmak, Yavuzselim, Sancaktepe, Kemalpaşa ve Fatih mahallelerinin kesişme noktasında bulunuyor.

Bahçe içinde ise Bağ Kafe, etüt merkezi, sosyal tesis, yürüme yolları, rekreasyon alanları, spor sahaları ve kamelyaların yer alması planlanıyor.

15 Temmuz Mahallesi'nde de 16 bin 341 metrekarelik bir alan millet bahçesi için planlandı. Burada, diğer bahçelerdekilere ek olarak özellikle spor yapmak isteyenler için özel alanlar oluşturulacak. Gençlerin spor ihtiyacını karşılayacak tesislerin arasında 2 basketbol, 1 futbol sahası da bulunacak.

Kirazlı Mahallesi'ne planlanan millet bahçesinin ise Kirazlı Metro İstasyonu'nun hemen yanına yapılması bekleniyor. 9 bin 800 metrekarelik yeşil alanın içinde çocuk oyun grupları da yer alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, özverili çalışmaları neticesinde yeşil alanlarla birlikte vatandaşların sosyalleşebileceği ve sevdikleriyle keyifli vakit geçirebileceği alanları artırdıklarını kaydetti.

Ailelerin, şehrin yoğun temposundan uzaklaşıp doğayla iç içe vakit geçirme fırsatı bulacağını, çocukların da güvenli ortamda oyunlar oynayacağını belirten Yıldız, "Bu amaçla millet bahçesi sayımızı 5'e çıkarıyoruz. Millet bahçelerimiz sadece yeşil alan imkanı sunmasının dışında tam bir yaşam merkezi özelliği taşıyacak. Ayrıca bu noktaları afet zamanlarında vatandaşlarımız için toplanma alanı olarak da kullanılabileceğiz. Bu faaliyetlerin yapımında bizlerden hiçbir zaman desteğini esirgemeyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a da teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Çalışmaların her aşamasını yakından takip eden Yıldız, bu kapsamda saha ziyaretlerini sürdürüyor.