Bağcılar'da 2 polisin yaralanmasına ilişkin yakalanan 3 şüpheli adliyede

Bağcılar'da bıçaklı kavgaya müdahale eden 2 polis memurunun yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kirazlı Mahallesi Cahit Sıtkı Caddesi'ndeki bıçaklı kavgaya müdahale eden 2 polis memurunu yaralayan M.A. (17) ile kavgaya karışan S.B. (39) ve I.B'nin (36) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay

Kirazlı Mahallesi Cahit Sıtkı Caddesi'nde dün boş arsada çıkan kavgaya müdahale eden 2 polis memuru, 17 yaşındaki şüpheli tarafından bıçakla yaralanmıştı.

Kaçmaya çalışan M.A. ile kavgaya karışan S.B. (39) ve I.B. (36) gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin üst aramasında 4 bıçak ele geçirilmişti.