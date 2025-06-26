Bağcılar'da 2 Katlı Binanın Çatısında Yangın
İstanbul Bağcılar'da Yıldıztepe Mahallesi'nde bulunan 2 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni henüz bilinmiyor ve çatıda hasar meydana geldi.
İstanbul Bağcılar'da 2 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yıldıztepe Mahallesi 490. Sokak'taki 2 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, binanın çatısında hasara yol açtı.
Kaynak: AA / Halis Akyıldız - Güncel